Louisette QUISEFIT

Spécialisée en santé/prévoyance individuelle et collective, je forme, coache et accompagne les équipes commerciales et gestionnaires en capitalisant sur les compétences de chacun et en transformant les contraintes en opportunité.



Experte en management de transition, j'aime impulser le goût de la réussite, veiller à l'actualisation des connaissances et expérimenter les différentes situations dans un cadre ludique et bienveillant.



Mon objectif, vous permettre de gagner de nouvelles parts de marché en améliorant la satisfaction de vos clients !



Mes compétences :

Développement commercial

Management

Ingénierie de formation

Animation de formations

Assurance Santé

Assurances collectives

Ingénierie pédagogique