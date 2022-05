Mathilde QUISEFIT

Pourquoi Equi'Noxe ?

Pour vous accompagner à un changement, se débarrasser des mauvaises habitudes, reflexes et comportements, en découvrir et tester de nouveaux plus efficaces.

L'objectif est d'aider la personne coachée à mieux se connaître, à se gérer dans des situations plus ou moins difficiles.

Quoi de mieux pour se remettre en question qu'un coach qui ne portera aucun jugement, n'interprètera pas vos actions, qui ne cherchera ni à vous faire plaisir, ni à vous blesser ?! Là est le rôle de mon partenaire à quatre jambes.

C'est un observateur objectif de nos comportements.

Chacun peut ainsi tester les impacts de son comportement et découvrir de nouveaux modes de fonctionnement.

Une séance se passe dans un espace clos et parfaitement sécurisé avec l'animal en liberté. Le travail se déroule à pied, ainsi aucune compétence en équitation n'est nécessaire.

Et pour ceux que ce gros animal effraye, voilà encore une excellente raison de tester cette nouvelle approche



Mes compétences :

Qualité

Gestion de projet

Amélioration continue