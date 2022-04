Axelle TOUPET-ALENTADO

Depuis le 1er septembre 2013, je suis affectée en qualité de magistrat à la chambre régionale des comptes (Alsace puis Grand Est), où j'exerce des missions de contrôle des comptes et de la gestion, de jugement des comptes et de contrôle des actes budgétaires.

Premier conseiller, j'ai siégé au tribunal administratif de Strasbourg d'avril 2010 à août 2013 (chambre fiscale). Auparavant, en qualité de commissaire de l'armée de terre de 1994 à 2009, j'ai principalement et alternativement exercé :

- des fonctions de directeur administratif et financier dans des régiments de l'armée de terre (1er régiment d'hélicoptères de combat, 1er régiment de génie), en France et en opération extérieure ;

- des missions d'audit et de contrôle de nombreux organismes de l'armée de terre, ainsi qu'à titre ponctuel d'établissements administratifs et de représentations permanentes de l'Organisation des Nations Unies.

Ma connaissance de l'anglais m'a permis d'effectuer plusieurs missions internationales, en tant que militaire comme en tant que civile (commissariat aux comptes de l’ONU).

Je suis mariée et j'ai deux enfants.