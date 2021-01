Axens LILLE, PARIS

Nous sommes spécialistes des Tests Consommateurs depuis 1994.

Nous travaillons pour les distributeurs, les industriels et quelques prestataires dans le marketing.

Nous analysons le vécu des consommateurs afin d'en déterminer des tendances.

A partir des points forts, des points faibles du produit nous établissons une stratégie pour améliorer l'impact auprès des consommateurs concernés.

C 'est par l'observation et l'interview des consommateurs que nous pouvons améliorer le positionnement du produit par rapport aux attentes.

Pour cela nous vous apportons :



- Des panels de consommateurs sur plusieurs régions

- Une méthodologie rigoureuse et innovante

- Une adaptation et une réactivité en fonction de vos contraintes

- Un suivi des performances de vos produits

- Les améliorations possibles pour votre produit

- Une expérience de plus de 15 ans dans le domaine

- Une véritable source de proposition



Mes compétences :

Marketing produit