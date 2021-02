Ayissè HOUNDJAGO

------------ COMPÉTENCES ------------



---- QUALIFICATION FONCTIONNELLE ----

- Certification ISTQB Foundatoin

- Certification ReqB

- Élaboration Stratégie de recette

- Rédaction de cahier de recette

- Préparation des jeux d'essai

- Préparation des environnements de recette

- Exécution des tests fonctionnels

- Reporting des anomalies

- Relation MOA / MOE

- Accompagnement de la recette métier



---- MANAGEMENT DE PROJET ----

- Réalisation du cadrage d'un projet

- Pilotage d'une équipe

- Reporting et suivi d'activité

- Formation de personnes



---- GESTION D'ENTREPRISES ----

- Management de Projets

- Stratégie d’Entreprises

- Analyse Financière

- Analyse stratégie

- Analyse Marketing

- Rédaction de Business Plan



---- COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ----

- Français : langue maternelle

- Anglais : lu, écrit et parler (TOEIC - 845 points)

- Allemand : lu, écrit



---- OUTILS ET LANGAGES INFORMATIQUES ----

- Bureautique

Maîtrise du pack Office (Words, Excel, Power Point)

Microsoft Project

- Base de données

MySQL, DBVisualiser, AS400

- Langages de programmation

Basic, Pascal, Visual Basic, VHDL, Assembleur, HTML, Web ASP, C, C++, Java

- Logiciel de Modélisation

Photoshop 7, 3DSMAX 8, VIRTOOLS 3.5



