Aykut ACIKEL

Après l'obtention du DUT informatique en 2006 et du Master MIAGE en 2009, j'ai travaillé 2 ans et demi chez Logica en tant que développeur puis expert technique.

Je travaille désormais à mon compte et recherche des missions en tant qu'indépendant.



Je suis spécialisé en Java/JEE, avec une forte expertise sur Nuxeo, une solution ECM open source.

Je suis curieux et extrêmement attiré par la technique, j'aime donc découvrir de nouvelles technologies ou travailler sur des projets novateurs.



Je suis à l'écoute pour discuter d'une éventuelle collaboration future.





Langues :

- Français, langue maternelle

- Anglais, bon niveau (985/990 au TOEIC en 2009)

- Turc, courant



Mes compétences :

Nuxeo

JAVA

J2EE

Jee

Javascript

Grails

Django