Aymeric BAUDENS

Mon parcours professionnel m’a permis de m’approprier tour à tour de nombreux domaines de l’infrastructure IT, au fil des expériences et des opportunités. Cette vision large associée à une grande capacité de synthèse et une rigueur naturelle me permettent aujourd’hui de produire des designs end-to-end pour des solutions en harmonie avec leur écosystème.

L’architecture étant une fonction des plus exigeantes, je souhaite maintenant poursuivre dans cette voie en me focalisant principalement sur les métiers de la donnée. Les challenges sur la gestion de la data dans les grands groupes se multiplient, les solutions pour les adresser émergent et/ou se démocratisent : les chantiers autour de ces solutions et de leurs implémentations dans les années à venir promettent d’être passionnants !



Mes compétences :

Administrateur base de données

Design

Microsoft Server

Microsoft sql server

Oracle

SAP

SOA

Togaf

VDI

VMware View

Hadoop

Big Data