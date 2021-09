Bruce BAUDENS

- CRÉATION MERCHANDISING/PRODUITS DÉRIVÉS/PACKAGINGS POUR BOUTIQUES PARCS D'ATTRACTIONS & CORPORATE. Création et design de produits dérivés à thèmes, en collaboration avec les responsables des achats et développement pour les boutiques du : PARC ASTÉRIX , FUTUROSCOPE, L'ATELIER RENAULT Champs Elysées-Paris, LEONIDAS, RENAULT F1 TEAM, RENAULT CLASSIC, MICHEL VAILLANT, CATACOMBES de Paris, FORD MUSTANG Club de France, etc, ...

- LICENSING MANAGER at DPB (2006-2016) : DÉVELOPPEMENT, CRÉATION, SUIVI DE CRÉATION ET DE FABRICATION, PRÉ-APPROBATION DE PRODUITS DÉRIVÉS pour la licence des "DRÔLES DE PETITES BÊTES" : Loulou Le Pou, Mireille l'Abeille, ... Une collection de + de 60 livres pour enfants créée par Antoon Krings (Editions Gallimard Jeunesse-Giboulées).

-------------------------------------------------------------------------------- CRÉATION CHARTE GRAPHIQUES et LOGOTYPES (Groupe Hachette - Editions Atlas - Cité des Sciences et Palais de la Découverte ...)

- DESIGNER PACKAGING/PRODUITS DÉRIVÉS sous Licence

- CONCEPTEUR-REDACTEUR PUBLICITAIRE & CRÉATION ARTISTIQUE

pour les Agences de Communication Santé :

Publicis Healthcare - Agences TROUBAT - SAATCHI & SAATCHI Healthcare - ZETA - GREY Healthcare - RAND - Mc Cann ...



Licensing development, art direction and coordination for licensors and licensees

Amusement parks merchandising developments & Art direction

Branding & identity