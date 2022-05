Martine BERGER

DEVISE : anticiper les modes mais pas trop… pour lancer le bon produit au bon moment.

METIER : accompagner fabricants de jeux et éditeurs dans la création de collection de jeux et de produits culturels qui seront leurs succès de demain et dans la rédaction de leur communication écrite.

METHODE :

- ausculter les projets, échapper aux idées reçues et utiliser mon sens critique pour guider ou confirmer le choix de mes partenaires.

- proposer la part utile d'innovation en développant ma créativité -teintée de pragmatisme- pour rester en phase avec les problématiques de l'entreprise et la réalité du marché.

- accompagner la mission du concept à la production, du suivi des auteurs et des graphistes à la remise des fichiers bons à imprimer, en optimisant mon sens de l'anticipation, de l'organisation et de la rigueur.



EXPERTISE

Audit éditorial, stratégie éditoriale, conception éditoriale autour de principes ludiques et pédagogiques ;

Conception-rédaction, textes, quiz.

SECTEURS

Jeu, jouet, édition, parascolaire, print, presse jeunesse, marketing opérationnel,

tourisme culturel, loisirs.

CHAMP D’INTERVENTION

Mise en relation d’auteurs avec des entreprises en quête d’idées nouvelles.

Apport de contenu jeunesse aux entreprises s’adressant à l’enfant, à la famille, à l’école, qu’il soit informatif, pédagogique, ludo-éducatif, culturel ou créatif.

Initiation et/ou pilotage de projets autour d’un partenariat performant construit sur une relation forte.

Adaptation de produits étrangers pour l’introduction sur le marché français.





Mes compétences :

Gestion de projets

Relecture / corrections

Animation de formation aux écrits professsionnels

Édition jeunesse

Conseil jeux et édition

Créativité