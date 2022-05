Michel Yves GATTEPAILLE

Ingénieur et Réalisateur de 19 films documentaires sur l'Afrique dont 15 sont visibles gratuitement sur You tube:

En 2020: Agroécologie en Afrique avec René DUMONT

En 2020: René DUMONT écologiste et agronome pour vaincre la faim.

En 2020: En Afrique les peuples oubliés du Sahel.

En 2020: Au Sahel, les touaregs en survie grands oubliés de l'Afrique

En 2020: Au Sahel en Afrique, le développement ou la survie.

En 2019: Julius NYERERE the father of the Ujamaa

En 2019: Julius NYERERE le père de l'Ujamaa en Afrique

En 2019: African dignity Ujamaa, the great dream of Julius NYERERE

En 2019: African dignity, the Ujamaa dream of Julius NYERERE in Africa.

En 2019: Africa before the moon for human dignity.

En 2019: L'Afrique avant la lune, une question de dignité.

En 2019: Dignity for Africa, the great dream of Julius NYERERE

En 2019: Ujamaa in Africa, le grand rêve de Julius NYERERE.

En 2018: En Tanzanie l'expérience Ujamaa unique en Afrique

En 2018: Tanzanie, l'expérience Ujamaa, l'utopie et la réalité.

En 1983: Pour un autre développement en Tanzanie.

En 1979: Tanzanie un espoir en Afrique.

En 1977: Lutte de survie en Afrique.

En 1975: Paysans et nomades du Sahel.