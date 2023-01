Aymeric BONNAUD

Plus de 25 ans d'expérience en tant qu'Ingénieur du corps de l'Armement dans les domaines de la R&D et de la direction de projets de systèmes navals. Expérience multidisciplinaire dans les domaines du traitement du signal, de la propulsion navale et du lancement d’armes. Expérience complétée dans les domaines du business développement et de la stratégie.



Mes compétences :

Information Systems

Management

Management de projet

Management technique

Microsoft Project

Products

Système d'informations

Technique