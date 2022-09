Aymeric FERRIÉ

Depuis huit ans, j’ai pu exercer différents postes dans le domaine de la Qualité, de l’Hygiène Sécurité et de l’Environnement. Diplômé d’une maîtrise d’Ecologie à Paris VI, je me suis orienté vers une spécialisation en techniques de la Qualité et de l’Environnement. J’ai ensuite occupé un poste de Responsable QSE dans une industrie d’injection et d’extrusion de pièces plastiques pendant près de six ans. Puis, désireux d’élargir mes compétences, j’ai travaillé en tant qu’Animateur Sécurité puis Chargé Qualité chez Air Liquide.

Je suis actuellement Responsable QSE chez Arjowiggins Security, entreprise spécialisée dans le papier de sécurité fiduciaire.