Ayoub LAROUI;



Titulaire d'un master spécialisé en audit et ingénierie financière et d'une licence en sciences économique option gestion d'entreprises

J'ai commencé ma vie professionnelle dans une ste de construction métallique à El jadida en 1995 en qualité de comptable , trois ans après j'ai intégré une ste spécialisée dans la distribution de peinture ASTRAL à fes et Rabat ou j'ai passé 7 ans.

Après j'ai intégré une ste spécialisée dans le BTP à Témara en qualité de comptable confirmé ou j'ai passé 2 ans. Et par la suite , j'ai intégré une multinationale spécialisée dans la production des canalisations en PRV à Casablanca en qualité de Responsable comptable et ce depuis novembre 2007





Mes compétences :

Comptabilité générale

Analyse financière

Comptabilité analytique

Gestion de trésorerie

Sage Accounting Software

Audit

Astral

Aluminium