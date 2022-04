Ayoub YOUFI

- Ingénieur logiciel embarqué avec plus de 7 ans d’expérience dans le développement logiciel embarqué.

- Formation ENSEA (Ecole Nationale Supérieure d'Electronique et de ses Applications)



=== > Automobile: Contrôle Moteur pour véhicules électriques et hybrides (3 ans) à VALEO.

=== > Aéronautique: Gestion du cœur électrique d'un avion de type jet privé, GLOBAL7000 BOMBARDIER (3 ans).

=== > Aéronautique: Développement du système de contrôle radio et audio pour AIRBUS (Expérience en cours, 1 an).



DOMAINES DE COMPÉTENCES:



- Développement systèmes embarqués - langage C sur cible (Microcontrôleur).

- Conception et Développement de drivers complexes.

- Architecture logiciel & Design.

- Intégration, validation et tests unitaires.

- Spécification logicielle & Rédaction de plan de validation

- DO178

- Architecture AUTOSAR.

- Bus de communication CAN, CANopen ,SPI et RS232, Ethernet.

- Suivi, documentation, cycle en V, gestion de configuration, gestion de la traçabilité d’exigences...



Mes compétences :

Systèmes embarqués

informatique

électronique

Langage C

hardware

automobile

Programmation C

software