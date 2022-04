Ayoulah GBIZIE

Amoureux fou des Affaires ou de L'entrepreneuriat et de l'Afrique, je suis expert en Droit des Affaires et en Management d'entreprise.



Rigoureux et bouillonnant d'idées entrepreneuriales pour le développement de l'Afrique,je suis à la recherche de personnes Physique ou Morale ambitionnant de développer l'Afrique tout en étant rétribuée par la même occasion.



j'ai une aptitude particulière à trouver le chaînon manquant à l'Afrique lui permettant de passer d'une économie "Traditionnelle" à une économie moderne,c'est à dire de son temps.



très Humblement,je me qualifierai de Visionnaire entrepreneurial Africain.



Mes compétences :

Droit des Affaires

Management d'entreprise

Entrepreneuriat

Négociation Commerciale

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint