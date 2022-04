Ayse SAHIN

Licenciée en Langues Etrangères Appliquée option Communication et Echanges Européens.

Mon expérience et mes études m'ont apporté des connaissances en administration, communication, marketing et gestion.

Passionnée par les langues, les voyages et l'informatique, j'aime apprendre et relever des challenges.





Mes compétences :

Mode

Restauration

Voyage

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Joomla!

HTML

FileMaker Pro for Windows

FILEZILLA

Cascading Style Sheets

Organisation

Rédaction

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Réseaux sociaux

Gestion événementielle

Diversité