Cyrille Brice MOFFO

Passionné de nouvelles technologies, j'ai pu acquerir des competences en conception et developpement mobile et web au travers de ma formation et des mes experiences professionnelles.



Mes compétences :

WEB

Android

Systèmes embarqués

Développeur

Analyste programmeur

Consultant

JavaScript

Cascading Style Sheets

AJAX

UML/OMT

Personal Home Page

MySQL

Java 2 Enterprise Edition

Java

HTML5

ECLiPSe

C Programming Language

jQuery

XML

VHDL

C++

Web Services

SystemC

SQLite

SQL

SOAP

REST

QoS (Quality of Service)

Python Programming

Microsoft Visual Studio

Microsoft Access

Matlab

Macromedia Dreamweaver

Linux

Java Server Pages

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

JSON

HTML

Framework

Adobe Photoshop

Alfresco

PostgreSQL

Joomla!

Apache Subversion

Servoy

NoSQL

ModelSim

GnuRadio

JIRA

Tags NFC

Smarty

GIT

Bootstrap