Aysseline LEVESQUE - DU MOULIN

Mes études m'ont permis d'acquérir de bonnes connaissances scientifiques en Chimie et en Physique. Je m'y suis spécialisée dans le domaine de l’eau.



Grace à mes premières expériences professionnelles, à Beca Consultants, à l'université de Winnipeg et au sein de la direction technique de la Lyonnaise des Eaux, j'ai développé des compétences en gestion de projet dans les domaines de l'eau et l'assainissement ainsi que sur les impacts environnementaux qui y sont liés.



Ma première fonction chez Veolia Eau a été d'être coordinatrice d'un chantier de 1,3 millions d'euros avec la mise en place d'un procédé biologique innovant (MBBR) chez un industriel.



Depuis mai 2011, je travaille à la Direction Technique de Veolia Eau Sud-Ouest au service Industriel en tant qu'ingénieur projets (suivi de chantier, réponse à des appels d'offre, assistance technique, essais pilote).



Je suis également aujourd'hui la référente ENERGIDO pour l'ensemble des projets étudiés au sein de la Région Sud-Ouest de Veolia Eau. Le procédé ENERGIDO breveté récupère les calories des eaux usées, sur les réseaux d'assainissement ou station d'épuration pour le chauffage et le rafraîchissement d'installations (ex: piscines, logements éco quartier, ...) que ce soit pour des collectivités ou des industriels.



Mes compétences :

Technique

Persévérante

Energie

Dynamique

Hydraulique

Ingénierie

Eau

Environnement

Gestion de projet

Mobile