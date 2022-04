AZ Events Oriental est, LE SPÉCIALISTE, des bons plans pour votre soirée. Concept novateur dans le milieu de l'évènementiel, le courtage vous permet de bénéficier de notre expertise et de notre réseau dans le cadre de votre recherche de prestataires.



Organisateur de soirées (Mariages, fiançailles, Circoncisions, Baptêmes, Bar Mitsva, Soirées privées, etc ) de A à Z ​avec 0 euro à votre charge, prestation gratuite (nous sommes commissionnés directement par nos partenaires).



Notre mission consiste à vous mettre en relation avec les prestataires qui répondent mieux à vos demandes :

* Nous sommes à vos côtés pour la définition d’un lieu de réception, le choix de vos animateurs et la négociation des différents prestataires.

* Etablir des devis sur mesure en bénéficiant des tarifs préférentiels que nous avons négociés avec notre réseau de prestataires tout en respectant vos contraintes budgétaires.

* Vous proposer des idées peu couteuses pour des prestataires éprouvés et de qualité, reconnus et qualifiés.



Nous mettons à votre service notre savoir-faire, notre réseau de prestataires (Espaces de réception, Traiteurs, Dj, Photographes/Caméraman, Artistes, Orchestre, Troupes traditionnelles, etc...), afin de vous proposer une solution "clé en main" pour vos évènements.



AZ Events Oriental se charge de négocier les meilleurs prix, vous n’avez plus que le plaisir du choix !





NOS VALEURS



La confiance : le respect de votre budget.

La transparence : des devis clairs et précis.

L'assurance : un large choix de prestataires éprouvés et de qualité.

La disponibilité : nous serons à vos côtés pour vous conseiller et coordonner la préparation de votre événement.





Faites nous parvenir vos demandes en utilisant notre adresse e-mail ci-après. Nous y répondrons avec grand plaisir.



www.azeventsoriental.com



Mes compétences :

Négocier les meilleurs prix pour votre soirée.

Sélection des meilleurs prestataires

Obtenir les prix les plus avantageux.

Mise en relation qualifiée