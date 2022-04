Azad QADRI

Bonjour et bienvenu sur ma page VIADEO !



J'ai découvert le monde professionnel à travers le high-tech en tant que commercial produits. Je me suis ensuite orienté vers les services. Cela m'a ouvert des perspectives vers le monde des RH. Ce qui m'a permis de passer définitivement du monde des produits à celui des services.



Aujourd'hui mon poste me permet d'accompagner mes clients dans la montée en compétences de leurs équipes. Pour leur permettre d'être plus efficaces, plus efficients, plus réactifs en maîtrisant leur environnement de travail grâce à de la formation et du transfert de compétences.



Demain j'ai envie de continuer dans cette voie en permettant aux autre de s'épanouir en trouvant leur voie, et cela au travers de formations correspondants à leurs besoins et aspirations. Afin d'exprimer leurs talents. L'humain est le meilleur des catalyseurs!



Vous voulez en savoir plus? C'est simple, contactez-moi!



A bientôt!



Mes compétences :

Conseil

Service

Formation

Développement des ventes et de la relation client

Ingénierie formation

Montée en compétences