Azamat JOUMASHOV

Nomad’s Land et son équipe aimeraient vous faire découvrir une région fascinante perchée au beau milieu du Tian Chan. La Kirghizie, pays de nomades, située au cœur de l’Asie Centrale, offre des montagnes largement inexplorées, un formidable terrain de jeu pour tous les amoureux de la nature et de terres vierges. Le peuple kirghize qui a su conserver sa tradition d’hospitalité vit paisiblement au sein de paysages d’une variété surprenante et qui fait de ce pays la perle de l’Asie centrale: des steppes, des prairies, des déserts mais aussi des canyons, de hautes vallées alpestres, des lacs aux eaux turquoise. En été comme en hiver, Nomad’s Land vous invite pour des programmes inédits.



Mes compétences :

Traduction

Guide