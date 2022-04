Azamat SARTAEV

Bonjour à tous,



Fort de plusieurs années d'expériences en entreposage et d'un Master 2 en Supply chain, je souhaite aujourd'hui relever un nouveau challenge professionnel, en y apportant mes compétences, mes aptitudes managériales et mes connaissances du monde de la logistique.



Vous êtes à la recherche d'un manager opérationnel avec un profil international sur qui vous pouvez vous appuyer en toute confiance?



Pragmatique et disponible, ayant le goût du contact humain, je suis le collaborateur que vous recherchez.



Contactez moi.



Bilingue Franco-Russe avec un anglais opérationnel,

APICS : Basics of Supply Chain Management,

Green Belt Lean 6 Sigma,

SAP - R/3 - Module : Production planning



Mes compétences :

Gestion de projets logistiques

Gestion budgétaire d'un centre de profit

Gestion d'entrepôt

Management des équipes opérationnelles