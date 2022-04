Azarian HÉLÈNE

Avocat au barreau de Paris spécialisé en droit des sociétés, j'interviens en qualité de conseil auprès des entreprises et de leurs dirigeants dans les domaines du droit des sociétés, droit commercial et droit coopératif.



Je suis également l'auteur :



- de deux ouvrages publiés aux éditions Litec :



* "La société par actions simplifiée. Création, Fonctionnement. Evolution", préf. Alain Viandier (professeur), Litec Professionnels, Droit des sociétés, 2e éd. 2007 (ouvrage nominé pour le prix du Cercle Montesquieu 2006)

http://www.lgdj.fr/documents/20816/societe-actions-simplifiee



* "L'artisanat. Professionnel. Juridique. Fiscal. Social", préf. Albert Maron (magistrat), Litec Professionnels, Entreprise, 2e éd. 2010

http://www.lgdj.fr/documents/231237/artisanat



- d'articles parus dans la revue "Droit des sociétés" et au JCP E



- d'une chronique annuelle de "Droit de l'artisanat" (en collaboration avec le professeur Bernard Saintourens) au JCP E



- de nombreux fascicules dans la collection des Juris-Classeurs, volumes Sociétés Traité, Sociétés Formulaire et Commercial



Mes compétences :

Bail commercial

Commercial

Droit

Droit commercial

Droit des sociétés

Gérance

SAS

Société civile