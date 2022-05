Marina BOURGEOIS (BERTREL)

15 ans dans le secteur juridique : 11 en tant qu'enseignant-chercheur en droit des sociétés et 4 en tant que chasseuse de têtes, j'accompagne aujourd'hui des femmes et des hommes, majoritairement issu(e)s des secteurs juridiques et RH, en questionnement professionnel ou en zone de turbulences professionnelles souhaitant bâtir la carrière qui leur ressemble.



Nous entreprenons ensemble un bilan de carrière (programme "Trouver sa voie") mêlant gestion de carrière et développement personnel, avec une approche globale (recouvrant projet professionnel et projet de vie). Une fois votre voie (re)trouvée, je vous accompagne dans votre processus d'intégration du secteur convoité (programme "Décrocher le poste") ou dans le cadre du démarrage de votre activité dans le cadre d'une reconversion entrepreneuriale (programme "Lancer son activité").

www.oser-rever-sa-carriere.com



Je suis par ailleurs la créatrice des Samedis du Burn-Out, espace d'échanges dédiés à la sensibilisation et la co-construction d'outils préventifs en matière de souffrance au travail. J'accompagne, en coaching, les victimes de burn-out dans le cadre de leur retour à l'emploi ou reprise d'activité.



Enfin, je suis l'heureuse animatrice de l'atelier d'aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation chez Emmaüs Alternatives.



Mes compétences :

Droit des sociétés

Entrepreneuriat

Enseignement

Conseil en recrutement

Scop

Accompagnement professionnel

Scic

LBO

Recherche

Repreneuriat

Bilan de compétences