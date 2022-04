Azdine ECHHAIBI

Je suis titulaire d'un BAC Pro en Électrotechnique EIE

(Équipements et installations Électriques)



Particulièrement intéressé par les techniques de constructions et de coordinations.



Mon expérience dans le domaine de l’électricité m’a permis d’acquérir les compétences et les capacités pour travailler en toute autonomie tout en gérant une équipe de travail, à prendre en charge des projets en cours et à contribuer fortement au développement commercial d’une clientèle tertiaire.



Je suis apte à gérer des budgets conséquents, à prendre en charge la réalisation des études techniques ainsi que le suivi et à apporter des réponses quant aux demandes d’appels d’offres jusqu’à la mise en service des installations.



Je suis dynamique, très motivé, organisé, j’aime les challenges et je suis un homme de terrain qui a le sens des responsabilités et une forte capacité d’adaptation.