Azdine ELKADOURI

Technicien de maintenance ayant 5 ans d'expérience réparties entre:

Les travaux de la maintenance industrielle entretien systématique préventive et curative des machines ultra sonic.

Les travaux sur les machines de la production ,câblage et acheminement des armoires électriques .

Réalisations des travaux de soudure et chodronier, mise en suivi des travaux mécanique.

En souhaitent que ma candidature retienne votre attention et restant à votre entière disposition pour tout entretien à votre convenance.

Je vous prie de croire monsieur a l'assurance de mes salutations distingués