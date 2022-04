Azeddine BENSADALLAH

Je cherche actuellement un poste de responsable de projet bibliothèques, documentation et archives à temps plein dans lequel je pourrais mettre mes compétences et mes expériences professionnelles au service de nouveaux défis.



Après un BAC en langues étrangères, j’ai suivi des études de spécialité en archivistique, documentation, bibliothéconomie et science de l’information à l’Université de Constantine-Algérie.



Cette formation (bac + 4) m’a permis d’acquérir des compétences tant au niveau bibliothéconomique, archivistique et documentation ou encore des nouvelles technologies de l’information.



Ma pratique du français, de l’arabe, de l’anglais et de l’allemand m’a permis d’étudier et d’élargir mes connaissances générales et de spécialité.



Mes expériences professionnelles :

Bibliothécaire/documentaliste spécialisé en français langue étrangère au Centre Culturel Français de Constantine du 16/09/2006 au 28 mars 2011

Archiviste documentaliste à l’APC d’Amalou depuis le 29 mars 2011 à nos jours

M’ont permis d’acquérir de solides compétences en gestion et administration des bibliothèques, en recherche d’information et en politiques documentaires et archivistiques.



Je maîtrise tous les logiciels courants mais également ceux propres aux bibliothèques, à la documentation et à l’archivage.



Rigoureux et minutieux, je suis d’une constante fiabilité et je demeure toujours aussi passionné par mon métier.



Je serais très heureux d’apporter de plus amples détails sur mon profil lors d’un éventuel entretien.



Mes compétences :

Informatique

Archivage

Bibliothèque numérique

Bibliothécaire

Administration du personnel

Administration système information

Gestion de patrimoine

Gestion administrative

Documentaliste

GED

Web 2.0