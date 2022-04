Azerty POIUYT

Je suis ingénieur en informatique de l'UTC.



Ce que je faisais avant ? J'ai commencé par de l'ergonomie cognitive sur des téléphones portables et assimilés (Philips, Mitsubishi, PSA), puis j'ai fait de la qualité ISO 9001 chez Orange et même de l'animation de groupes qualité de réduction de défaut pour un constructeur de climatisation !

C'est que j'ai un BTS en Mécanique et Automatisme Industriels à la base.



Voilà, je touche à tout, je suis curieuse, j'aime surtout apprendre.



Me contacter via http://ovody.com/contact.php



Mes compétences :

Création

Papeterie

Imprimerie

Web

Ingénieur

Internet

Édition

Design