Erwan CHARTOIS

Issu d'une formation technique, je cultive un parcours atypique qui, par goût du commerce et du contact client, m'a fait évoluer vers des postes commerciaux.



En tant que Responsable Service Clients, j'ai bien sûr un rôle de manager de mes équipes, mais aussi un rôle de support/relais transversal entre le Commercial et les autres services de l'entreprise (Achats, Logistique, Compta...) dans le montage, l'accompagnement et le suivi de projets clients.



Les termes qui me caractérisent le mieux sont : aisance relationnelle, rigueur (mais pas rigorisme), réactivité et surtout, adaptabilité.



Mes compétences :

Grands comptes

Administration des ventes

Service clients

Qualité