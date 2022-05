Mickael CHARTOIS

Je suis actuellement chanteur au renouveau lyrique d'Emmanuel Marfoglia:



2014: Don José dans Carmen de G. Bizet. Dm: L.V. Bruère

Don Ottavio dans Don Giovanni de A. Mozart. Dm: J.W. Audoli

2013: Le comte Almaviva dans Le Barbier de Séville de G. Rossini. Dm: L.V. Bruère

Juanito dans Andalousie de F. Lopez. Dm: J.F. Gassot

Ferdinand dans 4 jours à Paris de F. Lopez; Dm: J.F. Gassot

2012: Gontran dans Les Mousquetaires au Couvent de L. Varney. Dm: J. Boudin-Clauzel



Je collabore aussi à d'autres projets:



2014: Paris, dans La Belle Hélène de J.Offenbach. Doublure. Ms: C. Tomiche, Dm: C. Millet, Coproduction scène nationale l'équinoxe- CRR de Chateauroux.



2012-2014: Barbe bleue dans Barbe Bleue et Trémolini dans La Princesse de Trébizonde de J. Offenbach. Dm: P. Albers, au festival de Saint Sylvain d'Anjou



2012-2013: Ajax 1er dans La Belle Hélène de J. Offenbach, Ms: V. Tavernier, Dm: G. Pungier, à l'opéra de Rennes



2012: Loustot dans Véronique d'A. Messager Ms: P. Sybil, Dm: B. Conti au festival d'Aix les Bains



2010-2012: Frère William dans Cauchemar à Venise de J.L. Annaix et M. Arbatz . Ms: J.L. Annaix, Dm: P. Vandenbulcke. Coproduction Angers Nantes Opéra-Théâtre nuit.



Mon professeur de chant est Erick Mahé et ma chef de chant est Laurence Planchenault





Mon parcours avant 2014 :



J'ai étudié le chant avec Christian Papis au CRR de Nantes, en stage avec Lionel Sarrazin, Dominique Gless, Micaëla Etcheverry... Le théâtre avec Yannick Renaud au CRR d'Angers.



De 2010 à 2013, j'étais régulièrement choriste dans l'ensemble vocal de Bretagne Mélismes, (Répertoires de Mozart, Haydn, Rossini, Puccini, Janaceck, Vivaldi, Händel, Brahms, Schumann, ...) direction assurée par G. Pungier,



Entre 2004 et 2009, j'étais principalement comédien:

A la compagnie du nid de pie. J'en assurais la direction artistique (lectures théâtralisées mises en musique),



Au bibliothéâtre, direction Philippe Mathé,



à la compagnie Macthiern direction Eric Manini,



au groupe Démons et Merveilles direction Xavier Jollivet...



J'ai encadré entre 2004 et 2009 des formations de communication orale, de prise de parole en public, de gestion de réunion, de gestion de stress, et je suis intervenu pour de l'évenementiel, et du théâtre d'entreprise (mise en scène et comédien).



Mes références clients sont: SNCF, Guerlin, ArcelorMittal, Sodexo, ABC Gestion, Groupe Cointreau, Groupe Le Gouessant, Groupement des PME du grand Ouest, CCI d'Angers, de Nantes, de Laval, Groupe ESSCA, ISM, CNAM Angers, MENSA, FORMATYS, BACF, ISTIA, CAP VERS...



J'ai par ailleurs mon CAPES de Mathématiques-Sciences Physiques et j'ai enseigné 3 ans dans le secondaire, en lycée professionnel entre 2000 et 2003.



Mes compétences :

Chanteur

Comédien

Communication

Opéra