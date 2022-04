Azhar DHOUIB

Ayant une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de constructions métalliques et montage mécanique, autant que chef de chantier respensable des constructions et direction des projets de montage d'usines: automobiles, cémenteries, lavage séchage et traitement de phosphate, construction des barrages,fabrication et montage des réservoirs de stockage pétrolier et shphères de gaz et aussi montage mécanique des centrales turbine a gaz power plaints et compression de gaz.

Reste a l'écoute d'opportinutées locale ou en expatrillage.



Mes compétences :

Management

Autocad

Microsoft Word

EXEL