Avec plus de 13 ans d'expérience dans le marketing et la publicité, complété par MBA (Reims Management School), je souhaite mettre mes compétences au service d’une enterprise international, innovante et au fort potential d’évolution dans l'UE.

Une grande expérience internationale.

Trilingue: Français, Anglais, Russe.



Mes compétences :

Publicité

Marketing

Communication

Gestion de projet

Industrie pharmaceutique

Management

Chef de produit

Pharmacie