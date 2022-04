Azharuddin SHAIKH

Fort de plus de 5 ans d'expérience en informatique spécialité Ingénierie Réseaux, Systèmes et Sécurité , je me suis spécialisés autour des produits suivants:

- Cisco (routeurs, commutateurs)

- Juniper (Netscreen Firewall)

- IBM Tivoli Netcool

- Linux, AIX

- Solarwinds





Je suis certifié sur les technologies suivantes afin de valoriser mes connaissances acquises au travers de mes différentes expériences professionnelles



- ITILv3 (2016)

- IBM Deployment Professional Tivoli Netcool/Omnibus v7.3, IBM (2011)

Logiciel de supervision: IBM Tivoli Netcool Omnibus

- Juniper - JNCIA-ER, Juniper (2010)

Juniper Network Associate: Enterprise Routing





N'hésitez donc pas à consulter ci-dessous les missions que j'ai effectué durant mon expérience professionel.



Mes compétences :

Juniper

Solarwinds

Linux

UNIX

MPLS

VPN

TCP/IP

What'sup gold

OmniBus

NetScreen

NetCool

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

WiMAX

QoS (Quality of Service)

IPSec

Cisco Switches/Routers

CCNA

Advance Juniper Networks IPSec VPN Implementation

Tivoli Storage Manager

LAN/WAN > VLAN

Advance Juniper Training

Wi-Fi

SNMP

OSPF (Open Shortest Path First)

NMS

Microsoft Windows

LAN/WAN

IP

IBM Hardware

HSRP

HP Hardware

DB2

Cognos Impromptu

Accident and Emergency