Jessica PELTIER

Titre Professionnel d'Assistante Import-Export au BACF Nantes.



Ma formation me permet de participer à l’étude des marchés étrangers, d’assister le réseau commercial international, de gérer l’administration import-export, d'organiser et gérer les opérations logistiques et de transport international.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Internet

Microsoft PowerPoint

Marketing

INCOTERMS 2010

Facture Proforma

Offre Commercial

Administration des ventes

Crédit documentaire

Prospection Commerciale

Sage

Achats internationaux

Transport international

Import Export