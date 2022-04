Aziafa Latevi Michel LAWSON

Fort d' une expérience significative dans les métiers de la gestion financière et comptable, de l'audit et du contrôle je souhaite poursuivre ma carrière professionnelle sur le continent Africain, plus précisément en Afrique francophone.



Aujourd’hui, je suis disponible et prêt à étudier toutes propositions intéressantes.



Mes compétences :

Conseil

Contrôle financier

SAP FI/CO

Audit

Comptabilité

ARIBA

Mobile payment

Audit externe