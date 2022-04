Aziz ABDELRHALI

Titulaire d'une licence en gestion, d'un diplôme spécialisé en gestion ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires "MBA".



J'ai intégré la vie active en 1996 au sein d'un cabinet d'audit et expertise comptable en tant qu'auditeur chef de mission.



En 2001 j'ai intégré le Groupe Al Omrane en tant qu'attaché de Direction Chargé de l'Audit Interne. J'ai également occupé différents postes depuis, notamment chef de Département Administratif Financier et Directeur des Ressources Humaines et Moyens Généraux. Parmi les missions prises en charges :



- Réalisation de Missions d'assurance et conseil conformément à la politique d'Audit Interne du Groupe;

- Organisation TEAM BUILDING au profit des cadres de la Société

"ateliers, activités ludiques..;"

- Ingénierie de la Formation, Mise en place des Fiches de poste.

- Mise en place des procédures de travail.

- Mise en place de la démarche qualité selon la norme ISO 9001

Version 2008;

- Secrétariat : Conseils d’Administration et Assemblées générales

[Procès Verbaux, formalités juridiques...];



Mes compétences :

Gestion des relations clients et fournisseurs

Flexible et rapide capacité d'adaptation

Anticipation innovation

Organiser et manager

Styles de management constructifs

Prise de risque

Contrôle interne

Management des Risques

Audit Interne