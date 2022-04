Bonjour,



En quelques mots, j'aime le travail bien fait et la persévérence dans l'effort (donc plutôt coureur de fond que sprinteur).

Mes comptences avec plus de 20 ans d'expérience:

- La gestion d'une unité de production,

- Le transfert de technologie,

- L'optimisation des procédés de fabrication

- le contact facile



Pour le reste, n'hésitez pas à me contacter pour découvrir d'autres ressources.



à bientôt



Mes compétences :

Autonomie