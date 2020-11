Hiram RADA

Au cours de mon expérience professionnelle, j'ai développé des compétences en R&D et en innovation, management de projets scientifiques et techniques, études cliniques et pré-cliniques et management d'équipe.



Mon expérience d'ingénieur et de manager R&D fait que je suis en mesure d'apporter les compétences nécessaires qui peuvent avoir une valeur ajoutée à des entreprises spécialisées dans les dispositifs médicaux et de lindustrie de la santé plus généralement.



Dans le cadre de mes fonctions, j'ai été amené à travailler sur l'élaboration de dispositifs médicaux sur des thérapies innovantes, sur la mise en place d'études cliniques sur l'homme et sur la protection de la propriété intellectuelle.



Mes compétences :

- Management, Gestion de projet

- Assurance qualité

- R&D, Informatique embarquée, Electronique, Développement logiciel, CAO

- Génie Biomédical, Dispositifs médicaux, Essais cliniques, Circulation extracorporelle

- Propriété intellectuelle