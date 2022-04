Dominique SÉVENO

15 ans d'expérience dans un contexte industriel international, dans le domaine de la santé

- Gérer une Plateforme Logistique de Dispositifs Médicaux et Médicaments, pour un service de qualité à valeur ajoutée, à coûts compétitifs afin de répondre aux demandes du marché, aux enjeux économiques de l'entreprise et aux exigences réglementaires & qualité.

- Optimiser la Supply Chain amont / aval et l'organisation dans un contexte de changement

Dans le secteur de la santé, je m'engage sur le développement et l'amélioration continue des processus permettant l'atteinte des résultats planifiés tant sur le plan qualité & réglementaire que sur le plan financier, légal & sécurité.



Mes compétences :

Travail en équipe

SAP R/3

Management

Logistique

Microsoft Office

Reporting

Chaine logistique

Amélioration de la productivité

Business Objects

Normes ISO

Gestion des stocks

Analyse de données

Gestion de la qualité

Amélioration continue

Support client

Bonnes Pratiques de Fabrication

Gestion des réclamations

Management transversal

Systèmes Qualité

Optimisation des Flux

Encadrement

Dispositifs médicaux

Conduite du changement

Hygiène sécurité