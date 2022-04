Aziz AIBOUT

-Titulaire d’un Master 2 en Gestion des Ressources Humaines et stratégie des organisations

-Expérience professionnelle dans le recrutement au sein d’un cabinet de conseil en recrutement.

-Mesure des enjeux et des différents « coûts » d’un recrutement pour un employeur (identification précise du besoin mais également d’une bonne intégration)

-Expérience au sein d'un service RH dans la Fonction publique

-Connaissance des différents enjeux et des problématiques liées à une organisation du secteur publique

-Référent RH auprès du Maire, des élus et des managers.

-Conduite du changement et organisation du service RH

- Mission d’aide à la prise de décision et mise en place d'une politique RH efficace autour de projets intégrant une dimension stratégique et des problématiques organisationnelles mais également « politiques ».

-Identifier les différents acteurs, leurs rôles et le besoin de coordination mais aussi de coopération entre tous.

-Action pour l’emploi des travailleurs handicapés dans le cadre de la loi de 2005.

-Mission d'accompagnement et de placement des candidats

-Mission de conseil aux entreprises, depuis la sensibilisation des équipes jusqu’au recrutement.

- Gestion de projets avec différents acteurs internes et la mobilisation de partenaires externes.

-Développement des partenariats (Mobilisation, écoute et accompagnement de chaque participant autour d’actions et de projets



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Mise en place de process RH

 Création des outils de suivi et de gestion des r

 Conseil aux entreprises dans leurs réponses à l’

 Mise en place de projets en faveur de l’emploi d

Développement RH

Sensibiliser des salariés, des partenaires sur le

Recrutement : Définir et mettre en oeuvre une poli

Mettre en place et animer des partenariats avec de

Animer un réseau interne