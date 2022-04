Demarrage de site dans les pays de l'est:

RUSSIE (Kaluga: FAURECIA )

SLOVAQUIE (Trnava: FAURECIA Hlohovec)

POLOGNE (Tychy: NOSAG Polska)

REPUBLIQUE TCHEQUE (Rakovnik: VALEO Autoklimatizace, Pisek:FAURECIA Interior system, Mlada boleslav: TRW, Strakonice : Brabant Alucast)



Equipementiers:



FAURECIA (4ans)

SOGEFI / Filtrauto (1ans)

VALEO (3ans)

TRW (1an)

NOSAG (6mois)



Qualité projet (PPAP/DAQPP/IS/EI...)interface client ou fournisseur pour les produits suivants:



-Toyota Avensis (rear lights / feux arrieres), B0 (HVAC, rear cushion/structure métallique siège AR)

-JAGUAR XK8, J type (rear lights / feux arrieres)

-PSA A7 (207) (dashboard/IP / planche de bord)

-Volvo P1007 (dashboard/IP / planche de bord)

-PSA T7 (308) (Door panels / panneaux de porte)

-OPEL Epsilon² (Insignia(vectra)) (dashboard/IP / planche de bord)

-PSA B73 et T73 ( 308 et C4 version sedan Russie / interior carpets and trunck carpet / tapis intérieurs et tout typés d'insono et garnitures coffre...)

-PSA Aluminium oil filter holder / support filtre a huile en Aluminium

