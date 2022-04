Aziz ARIFI

Fraîchement diplôme de l'université de Lille 1 en Master Génie des Systèmes Industriels,

spécialité automatique et informatique industrielle,

j’ai été amené à développer une grande technicité et un esprit analytique pointu.

Je maîtrise les langages de développement et de programmation les plus courants sur diverses machines et je possède d’excellentes connaissances en maintenance industrielle.

Je suis à la recherche d'emploi dans l'industrie dans les domaines de l'automatique, la robotique, la domotique et informatique industrielle.

Je suis disponible immédiatement et ouvert à la mobilité géographique.



Mes compétences :

Système de Gestion de Base de Données.

Simulink

MySQL

Microsoft Access

Matlab

Java

Visual Basic for Applications

UNIX

UML/OMT

Thyristors

SQLServeur

SQL

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

HTML

Diodes

C++

C Programming Language

Business Objects

Buses

Adobe Photoshop