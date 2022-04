Bonjour, je suis AZIZ BANNAJJAR, Technicien en Maintenance, polyglotte

Je suis titulaire d’un diplôme de technicien spécialise en électromécanique, à l’Institut Supérieur Industriel de Mohammedia, que j’ai complété par une formation qualifiante « Magasinier » au Centre d’Informatique d’Administration et de Gestion à Tanger.

J’ai développé mes compétences dans plusieurs établissements dans différents secteurs d’activités en tant qu’électromécanicien, notamment au port de Casablanca d’une durée de 6 ans et à Tanger Med pendant 9 ans, établissements au sein desquels j’ai accompli plusieurs taches.

Je peux citer à titre :

- La maintenance générale des véhicules et d’engins

- L’analyse et la gestion des pannes

- La disponibilité des équipements

- Gérer et superviser une équipe

- gestion de stock , service d’approvisionnement et entreposage

- Logistique transport et maritime



Je suis une personne de nature sociable (souple de caractère). J’aime travailler en équipe, mais cela ne m’empêche guère d’être autonome.

Je suis une personne de nature très calme. Je sais garder mon sang froid dans les situations tensionnelles ; (Et donc plus de visibilité et plus de capacité à gérer des conflits)

Je joins à la présente mon CV qui vous donnera une vision plus précise de mon parcours et des compétences dont je dispose. Espérant que ces éléments sauront retenir votre attention, je me tiens à votre disposition pour convenir d'une date d'entretien.



Dans l'attente, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access