Learnship Networks accompagne les directions RH dans la mise en place de dispositifs de formation linguistique de qualité répondant à leurs stratégies de formation, à leurs objectifs pédagogiques et aux attentes des collaborateurs et de leurs managers.



Notre méthode: Le Présentiel En-Ligne (ou Visio-formation) permet d'allier les avantages du présentiel traditionnel et ceux du distanciel et met l'auto-formation tutorée au centre du contrat de formation établit entre le salarié, sa direction et notre organisme. Les cours se déroulent sur la plateforme virtuelle créée par notre organisme, salle de cours en ligne permettant de visualiser les supports de cours ainsi que le formateur (Me contacter pour toute demande de démo).



Learnship Networks propose aux entreprises de tous secteurs de former leurs collaborateurs en Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais-Brésilien, Français langue étrangère, Mandarin, Néerlandais, Coréen, Japonais et Arabe. Nos formations s'adaptent aux besoins de nos apprenants, et allient modules généraux et modules métier, processus d'évaluation de la progression de l'apprenant jusqu'à l'inscription à une des certifications (TOEIC, BULATS...).



Alternative au présentiel traditionnel, nous proposons la flexibilité des cours à distance, soit de 7h à 22h, 7jrs/7, et la qualité pédagogique et les standards du présentiel: Audits de niveau et Recueil des besoins, Testing Process, programmes sur mesure, formateurs natifs, bilingues et diplômés.



Nous offrons un cours d’essai gratuit pour toute personne désireuse de mieux connaitre notre offre, que ça soit un particulier pour l’utilisation de son CPF ou pour un décisionnaire RH souhaitant proposer une solution innovante à ses collaborateurs.



N'hésitez pas à me contacter au 01 70 99 01 23 ou par email aziz.ben-abid@learnship.fr pour tester notre méthode et en savoir plus sur notre organisme.



