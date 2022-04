Aziz BENCHABANE

Mr BENCHABANE AZIZ, Titulaire d’Ingéniorat d’état en Électronique, option : Communication. Et possédant une inexpérience importante dans le domaine d'Instrumentation/Electricité pétrolière.



Compétences:

- Supervision et suivie des travaux Electricité sur site.

- Précomissioning et préparation de la mise en service des installations (Armoires HV/LV, Transformateur, Moteur...).

- Élaboration de documents engineering (Electricité/F&G et Electricité) pour les projets Oil & Gas.

- Maintenance et intervention sur les Installation Electrique.

- Installation et maintenance des équipements de radiologie (Médical)



Mes compétences :

Informatique

primeavera

AutoCAD

Microsoft Word

Programmation informatique

Maintenance

Planification

Câblage

Electronique

Instrumentation petrolière et industrielle

Automatisme