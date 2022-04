Aziz BOUKKABOU

Avec une expérience professionnelle de 6 années au sein d’un Groupe spécialisé dans le domaine minier, je me suis vu confier la mission de responsable des projets d'investissement, reporting, par la suite respnsable des comptabilités de certaines filiales, reporting et études financières, tel que expliqué au niveau de mon CV en pièce jointe. Actuellement j’occupe le poste de responsable en audit interne au sein du même groupe.





Ma formation de base (Diplômé du Cycle Normal l’ISCAE en 2006, option « Finance & Comptabilité »,avec un Master spécialisé en finance en 2009 ), mes expériences, mes qualités de contact, d'organisation et ma forte capacité de travail sont les les principaux outils me permettant d'étudier toute offre en relation avec les postes suivants :



Responsable financier et administratif

Directeur financier

Auditeur interne

Contrôleur interne

Contrôleur de gestion industriel et corporate

Fiscaliste