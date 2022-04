Aziz BOUROU

Informatique : environnement Windows + logiciels Pack Office (Word, Excel…)

Bonne maîtrise GPAO

Lecture de plan et bonnes connaissances autocad

Gestion logistique

Organisation et planification de chantiers

Gestion d’un atelier de production

Encadrement d’une équipe



Mes compétences :

Gestion de production

Ordonnancement

Planification

Production

Métallurgie

Management

Lean IT

AutoCAD

Amélioration continue

Gestion de la production