Aziz BOUZOUBA

23 ans d'expérience en gestion de restauration, dynamique ,polyvalent, aime relever les défis , animateur et meneur d'équipe, animateur en formation de restauration .

cherche activement à vivre une nouvelle expérience, à développer une enseigne nationale ou internationale , accompagnement et Consultant en gestion de restauration et en formation .







Mes compétences :

Management de projets

Gestion de projet de restauration

Communication

Relation clientèle

animateur en formation de restauration

Homme de terrain

Gestion des réclamations

budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

Gestion d'équipe

Esprit d'appartenance

Homme de challenges

Esprit Entreprenariat

Commercial: Identifier les clients potentiels Part

technique: la conception, l'organisation de la pro

Restaurants

Franchising

Budgets & Budgeting

Planned Maintenance

Audit

Stock Control

R&D

Vendor Management

Food Safety

Team Management