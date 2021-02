Aziz DAHMANI

Parcours professionnel de 18 ans dans la mise en place et la direction de projets décisionnels et CRM, construit au travers d’expériences riches et variées me permettant de proposer un véritable savoir-faire technique, fonctionnel et méthodologique :



- Gestion et pilotage de projets au forfait et de TMA (Planning, ressources, suivi budgétaire),

- Mise en œuvre en mode Agile ou Cycle en V,

- Accompagnement, coordination et assistance (MOA, MOE, utilisateurs, éditeurs),

- Cadrage et formalisation des besoins,

- Organisation et animation des ateliers fonctionnels et techniques,

- Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques,

- Préparation et animation des comités de suivi et de pilotage de projets,

- Assistance et formation des utilisateurs,

- Préparation et planification du déploiement projet,

- Gestion des collaborateurs (Entretien annuel, suivi et progression),

- Réponses à appels d’offres (Analyse, qualifications technique et financière).





Mes compétences :

Business Intelligence

Microsoft Business Intelligence

Informatique

Décisionnel

SSRS

Microsoft SQL Server

SQL

Essbase

Reporting

Gestion de projet

MDX