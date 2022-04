Ingénieur d’Etat en Génie Industriel, je suis actuellement à la recherche d’un premier emploi qui me permettra d’élargir mes compétences, valider mes acquis, et développer un savoir-faire complémentaire.



Lors de mon parcours, j’ai eu une formation de haut niveau, aussi bien théorique que pratique et cela dans les domaines de la gestion de production et logistique, la gestion de maintenance et de la gestion de qualité, sécurité et environnement. Mon expérience professionnelle réside dans les projets réalisés à l’école et aux stages effectués au sein de grandes sociétés au Maroc, ce qui m’a permis de maîtriser les méthodes d'amélioration continue et les outils de gestion et d'organisation, de piloter des chantiers d’amélioration et de développer mes compétences d’autonomie, d’adaptation, d’esprit d’équipe ainsi que mon sens de responsabilité.



Je peux étudier toutes les propositions, n’hésitez pas à me contacter sur l’émail: aziz.eddamsyry@gmail.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Amélioration continue (Kaizen, 5S, TPM, Lean...)

Gestion de la Maintenance

Gestion de la qualité

Logistique

Gestion de production